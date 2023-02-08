Суд отказался вернуть «Мемориалу»* права на здание в Москве

Мосгорсуд оставил без изменения решение суда первой инстанции об обращении в доход государства офиса научно-исследовательского и просветительского центра (НИПЦ) «Мемориал»*. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.

Речь идет о правах на здание, расположенное в столице на Каретном ряду.

7 октября 2022 года Тверской суд по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства офис НИПЦ «Мемориал»* – организации ликвидированного ранее общества «Международный «Мемориал»*.

Согласно решению, сделка и договор пожертвования, по которым указанные помещения перешли от «Мемориала»* к НИПЦ, признаны недействительными.

Кроме того, с НИПЦ было взыскано 11 млн рублей.

Верховный суд 28 декабря 2021 года ликвидировал общество «Международный «Мемориал»* по иску Генпрокуратуры РФ. 29 декабря того же года по иску столичной прокуратуры был ликвидирован правозащитный центр «Мемориал»*.

* – организация, признанная в РФ НКО-иноагентом

Москва, Андрей Дорофеев

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