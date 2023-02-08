Банду угонщиков-гастролеров задержали в Москве

Правоохранители задержали членов преступной группы, занимавшихся похищением автомобилей в Москве. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По предварительным данным, трое граждан, уроженцы Ставропольского края, Иркутской и Свердловской областей, вступили в сговор с целью хищения автомобилей иностранного производства в столичном регионе. В салоны машин они проникали, используя специальные устройства взлома, запуска двигателей и подавления GPS-сигналов», – рассказала Волк.

По ее словам, поимкой угонщиков занимались сотрудники главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из московского угрозыска. В результате злоумышленников в момент совершения очередной кражи.

В ходе обысков были обнаружены две похищенные иномарки и автомобили, которые принадлежали фигурантам и использовались ими при совершении угонов. Кроме того, изъято оборудование для несанкционированного доступа в автомашины, несколько комплектов подложных государственных регистрационных знаков и пять мобильных телефонов.

«В настоящий момент установлено, что задержанные могут быть причастны к шести кражам иномарок в городе Москве. Общий материальный ущерб, причиненный собственникам автомобилей, составляет около 7,5 миллиона рублей», – отметила представитель МВД.

Следователями территориальных подразделений органов внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой лиц, в особо крупном размере).

Двое фигурантов заключены под стражу. Хозяин домовладения, на территории которого хранились похищенные автомобили, находится под домашним арестом, добавила Волк.

Москва, Андрей Дорофеев

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