В Подмосковье спасли новорожденного с редким фенотипом крови

Новорожденного с тяжелой патологией и редким фенотипом крови удалось спасти в подмосковной Коломне. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Коломенском перинатальном центре помощь потребовалась младенцу с гемолитической болезнью. Это тяжелая патология, при которой эритроциты ребенка уничтожаются антителами матери. В данном случае патология развилась на фоне несовместимости материнской крови с кровью плода. Спасти жизнь новорожденному могло только переливание крови.

«Данная ситуация осложнялась тем, что у новорожденного был редчайший фенотип крови. Среди более, чем 6 тыс единиц, хранящихся в учреждениях Службы крови, не было обнаружено ни одной идентичной единицы. А из более, чем 100 тыс доноров, находящихся в донорской базе Подмосковья, ребенку подходили только 13 человек, из которых смогли оперативно прийти сдать кровь четверо», – рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

В результате компоненты крови были заготовлены и оперативно переданы в перинатальный центр, где ребенку успешно выполнено переливание. После этого показатели крови пришли в норму.

В настоящий момент мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан из стационара. При этом банк Московского областного центра крови пополнился на две редчайшие единицы эритроцитов, отметили в минздраве.

Москва, Андрей Дорофеев

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