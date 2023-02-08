Штраф до 1 млн теперь в законе: Госдума решила наказать рублем за неустановку счетчика аудитории сайта

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в окончательном чтении законопроект о введении административной ответственности за неисполнение владельцами сайтов и других Интернет-платформ обязанности по установке счетчиков аудитории. Теперь штраф за такое правонарушение может составить до 1 млн рублей.

В настоящее время владельцы онлайн-ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, обязаны обеспечить уполномоченной организации возможность установить для этого специальную программу и предоставлять этому ведомству необходимые для анализа данные. Теперь за неисполнением этих норм закона будет следовать штраф для граждан до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч, для юрлиц – до 1 млн рублей.

Кроме того, принятый закон предусматривает введение административной ответственности за неисполнение рекламораспространителями и операторами рекламных систем обязанностей по распространению социальной рекламы. По ныне действующему закону, на ресурсах свыше 100 тысяч пользователей за сутки, порядка 5% от годового объема должна составлять бесплатная социальная реклама, которую предоставляет ее распространитель. За неисполнение указанных норм будет также грозить штраф для граждан до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч, для юрлиц – до 1 млн рублей.

Роскомнадзор ранее определил компанию Mediascope для обеспечения открытости, сопоставимости и достоверности данных по объему аудитории телеканалов, информационных сайтов и других интернет-платформ. Уполномоченная организация будет измерять только онлайн-ресурсы, внесенные Роскомнадзором в специальный реестр.

Москва, Мария Соколова

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