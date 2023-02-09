В Москве иностранец сбежал через чёрный ход с деньгами покупателя партии телефонов

Гражданин одного из государств ближнего зарубежья похитил в столице 760 тысяч рублей под видом продажи партии мобильных телефонов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

Злоумышленник через знакомого предложил 34-летнему москвичу приобрести 8 гаджетов известного бренда по оптовой цене. Мужчина согласился и вместе с другом пришёл на улицу Малая Дмитровка для совершения сделки.

«Встретившись с гражданами подозреваемый передал им один телефон, чтобы те убедились в его подлинности. Товар устроил покупателей. Тогда злоумышленник забрал у них оговорённую денежную сумму и зашёл в здание, пообещав вскоре вынести оставшиеся мобильники. Однако спустя некоторое время продавец так и не появился. Потерпевший с приятелем проследовали за подозреваемым, но в здании его уже не было», – говорится в сообщении ведомства.

Выяснилось, что подозреваемый скрылся через служебный выход. Сотрудники уголовного розыска задержали 45-летнего ранее судимого мужчину на площади Революции, однако денег при нем уже не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в крупном размере). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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