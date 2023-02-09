Третьяковскую галерею возглавит экс-директор Центра толерантности

В Третьяковской галерее сменится гендиректор в связи с истечением срока контракта прежнего руководителя. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства культуры России.

«Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. Она сменит Зельфиру Трегулову, которая покидает должность генерального директора музея в связи с завершением срока трудового контракта», – говорится в сообщении минкульта.

Трегулова возглавляла Третьяковскую галерею 8 лет, с 2015 года.

Проничевой, как отметили в пресс-службе, предстоит сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Третьяковской галереи и ее филиалов, в том числе, в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов.

По данным, опубликованным на сайте минобрнауки РФ, Проничева родилась 6 июня 1983 года. В 2005 году она окончила МГИМО МИД России по специальности «Сравнительная политология». В разные годы работала в комитете по бюджету и налогам в Госдуме, в департаменте внешнеэкономической деятельности «Газпрома», «Газпромбанке», на ВДНХ.

С 2013 года занимала пост исполнительного директора Еврейского музея и Центра толерантности.

В 2015 году была награждена премией общероссийского общественного движения «За сбережение народа».

С 2018 года является членом экспертного совета «Российско-польского центра диалога и согласия». Состоит в экспертном совете Регуляторной Гильотины по направлению «Культура».

15 декабря 2020 года Проничева заняла пост генерального директора ФГБУК Политехнический музей.

Москва, Андрей Дорофеев

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