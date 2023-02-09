Таможенники изъяли на Кунцевском авторынке столицы тысячи поддельных запчастей

Таможенники изъяли на Кунцевском авторынке столицы 3 тысячи контрафактных запчастей к иномаркам. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

«В двух павильонах столичного Кунцевского авторынка инспекторы изъяли масляные и воздушные фильтры, свечи для зажигания и ремни генераторов KIA, Hyundai и Volkswagen. Запчасти продавали в торговых точках и через интернет-магазины», – говорится в сообщении ведомства.

В ФТС отметили, что представитель правообладателя подтвердил признаки контрафакта: визуально товары не похожи на оригинал, товарный знак неправильно нанесен на упаковку, нет голографических наклеек. Сумма ущерба составила 3 млн рублей.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и дел об административных правонарушениях», – добавили таможенники.

Москва, Андрей Дорофеев

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