BRIEF: Минобороны захотело забрать заключенных себе, ведь их не устраивают успехи ЧВК «Вагнер»

Министерство обороны РФ решило забрать себе право на привлечение осужденных к СВО у Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Причина в том, что их не устраивают успехи «вагнеровцев» на фронте. Об этом пишет ТГ-канал BRIEF.

Ранее пресс-служба Пригожина опубликовала сообщение, что остановлен набор в ЧВК осужденных с российских колонии.

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», – процитировала пресс-служба Пригожина.

Телеграм-канал BRIEF главной причиной отмены дальнейшего набора называет зависть МО РФ к успехам ЧВК «Вагнера», а также отказ бизнесмена обманывать уже набранных осужденных и изменять условия контрактов.

«Пригожин отказался набирать новых заключенных в ЧВК «Вагнер». Минобороны захотело забрать заключенных себе, т.к их не устраивают успехи ЧВК, но при этом хотели полностью изменить условия контрактов. Пригожин отказался менять условия и закрыл проект. По его словам, для уже набранных заключенных, все условия останутся в силе», – пишет BRIEF.

Москва, Светлана Антонова

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