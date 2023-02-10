Небольшой мороз и снег ожидаются в Москве в выходные

Минусовые температуры, снег и местами метели ожидаются в выходные дни в московском регионе. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Антициклон, лишь символически порадовав москвичей солнышком, передает инициативу циклонам. Это означает, что по-прежнему будет преобладать облачная погода, хотя прогнозы и не исключают прояснения в отдельные дни предстоящего периода. Пройдет снег разной интенсивности. Ветер западной четверти, местами с порывами до сильного, может поднять метели. Температурный фон превысит климатическую норму, но будет переменчивым», – отметили метеорологи.

В субботу, 11 февраля, будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, в Москве -4...-2°, по области -7...-2°. Днем небольшой снег, местами умеренный, местами метель, в Москве -2...0°, по области -5...0°. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Гололедица.

В воскресенье, 12 февраля, облачно. Ночью снег, по области местами сильный, в Москве -4...-2°, по области -7...-2°, ветер западной четверти 5-10 м/с. Днем небольшой снег, в Москве -4...-2°, по области -7...-2°, ветер северо-западный 7-12 м/с. Гололедица.

В начале следующей недели слегка потеплеет. В понедельник, 13 февраля, днем ожидается -4...1°, ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. А во вторник днем будет -5...0°, ветер северо-западный 5-10 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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