Пригожин о бывших заключенных в ЧВК «Вагнер»: работают с тем же комфортом, что остальные

Экс-заключенные в составе ЧВК «Вагнер» принимают участие в спецоперации на Украине абсолютно в таких же условиях, что и остальные бойцы. Об этом руководителю WarGonzo Семену Пегову рассказал предприниматель Евгений Пригожин.

Бизнесмен отметил, что бывшие арестанты воюют хорошо – может быть, временами более «обезбашенно», чем хотелось бы.

«Иногда они относятся сами к своей жизни намного более спокойно, чем все остальные. Менее ей дорожат. Рублевские сыночки понятно, что беспокоятся даже если туалетная бумага им попу поцарапала», – рассказал он.

Пригожин добавил, что многие из них являются не просто пехотинцами, но и выполняют задачи с выездом в тыл, а также пользуются другими, более сложными видами оружия. При этом условия и комфорт для них абсолютно те же, что и для других бойцов, подчеркнул бизнесмен.

«Заключенные работают точно так же, как любой другой сотрудник ЧВК, с теми же условиями и с тем же самым комфортом, иногда даже больше, чем надо. Всякие вещи, которые для них критичны, чай, сигареты, еще что-то в любом количестве, бери столько, сколько считаешь нужным», – отметил Пригожин.

Предприниматель высказался о прекращении набора арестантов в ЧВК «Вагнер». По его словам, закончилось действие ранее согласованной «процедуры» их набора, в дальнейшем, вероятно, заключенные смогут пополнить ряды воинских подразделений.

Москва, Светлана Антонова

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