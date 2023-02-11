Проект WarGonzo рассказал о боях ЧВК «Вагнер» за Красную Гору и Парасковиевку под Бахмутом

Оценивая ситуацию в зоне проведения специальной военной операции Telegram-канала WarGonzo отметил атакующие действия подразделений ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении.

По их информации, «вагнеровцы» уже находятся в юго-восточной части Парасковиевки, а также давят на ВСУ в восточной части населенного пункта Красная Гора. Помимо этого, ведется операция по освобождению Ивановского.

«К юго-западу от Бахмута ЧВК «Вагнер» продолжает штурмовые действия у Ивановского. У этого ключевого для обеих сторон населенного пункта идут ожесточенные бои. «Оркестранты» атакуют и на восточных окраинах самого Бахмута. ВСУ удерживают позиции. А к югу украинские войска оказались в критическом положении. ЧВК «Вагнер» уже в юго-восточной части Парасковиевки. Также она ведет штурмовые действия на восточных окраинах Красной Горы. Частично под контролем «музыкантов» северо-западная часть поселка. А к северу от Соледара они атакуют в направлении Федоровки. ВСУ удерживают позиции», – говорится в сообщении WarGonzo.

Ранее стало известно, что давление на позиции ВСУ севернее Бахмута позволило найти слабое место в обороне противника. По словам публициста Владислава Угольного, «вагнеровцы» нащупали такой участок западнее населенного пункта Благодатное.

Москва, Светлана Антонова

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