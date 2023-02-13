«Старт открытого крестового похода» – политолог о намерении Байдена и Зеленского выступить в один день с посланием Путина

Объявлением войны и стартом открытого крестового похода Запада против России может стать публичное выступление президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского 21 февраля – в день, когда глава российского государства Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию. Такое мнение высказал профессор ВШЭ, политолог Марат Баширов.

«Байден прилетит в Польшу 20 февраля. 21-го планируется совместное выступление Байдена и Зеленского. 21-го состоится Послание Президента Путина. Это не случайный ряд событий и неслучайные места выбраны. Варшава, а не Париж или Берлин. Гостиный двор в Москве, а не Георгиевский зал в Кремле», – пояснил эксперт в своем телеграм-канале.

По его мнению, выбор Варшавы объясняется тем, что Польша стала новым «смотрящим» в Европе от Вашингтона, а Георгиевский зал Кремля – символичен для России.

Как считает Баширов, в нынешней ситуации «СВО перестает быть инструментом только денацификации и удаления НАТО от наших границ, теперь она становится священной войной за выживание одной из цивилизаций на планете – нашей и где же не объявить об этом, как не в народном Гостином дворе, а не в официальном Георгиевском (зале Кремля)», – полагает он.

«Это будет идеологическая схватка в прямом эфире, объявление войны по сути и старт открытого крестового похода коллективного Запада против России и её союзников. Отскочить от опасной черты еще можно, но мы же понимаем, что безумный старик и затравленный актер – лишь марионетки и сыграют в Варшаве то, что заказано «теневыми элитами», – заключил Баширов.

Москва, Мария Соколова

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