Каждые четыре часа появляется новая: финансовые пирамиды в России стали проблемой нацбезопасности

Финансовые пирамиды угрожают национальной безопасности России, выводя из экономики до 100 млрд рублей ежегодно. Об этом заявил управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, сейчас наблюдается настоящий бум финансового мошенничества: каждые 4 часа в стране появляется новая пирамида.

«Если в 2020 году количество пирамид было в районе 200-300 максимум, сейчас у нас 2 тысячи пирамид – такого не было никогда. Мы видим резкий всплеск как раз после 20-го года – это начало пандемии и рост идет действительно резкий – плюс 400% было в позапрошлом году, плюс 200% роста пирамид в прошлом году. Каждые четыре часа рождается новая финансовая пирамида», – сказал он.

Говоря о причинах сложившейся ситуации, Сафиулин обратил внимание на стрессовую ситуацию последних лет, в которой люди чаще принимают иррациональные решения. «В кризисные времена у нас всегда происходит всплеск мошеннических практик. Пандемия, СВО наложили свой отпечаток на деятельность людей. Опять же не будем списывать со счетов сам кризис. В тяжелые времена всегда у нас мошенники работают в 3 смены», – подчеркнул он, отметив, что, по самым скоромным оценкам, россияне теряют около 100 млрд рублей ежегодно.

При этом Сафиулин отметил, что после совершения такого мошенничества получить свои деньги обратно крайне сложно, поэтому первые признаки пирамиды нужно знать наизусть каждому. «Первое – это отсутствие лицензии Банка России… Второе – сверхдоходность. Не может быть 100-1000%... Непрозрачный бизнес, непрозрачная инвестиционная деятельность – еще два признака пирамиды. Вам говорится, что риска нет, все застраховано – это неправда, такого не может быть. Соответственно, отсутствие риска, хотя есть доходность, а это уже предполагает собой риск, значит, вас опять водят за нос», – пояснил он.

«Сетевой маркетинг – еще один косвенный признак. Вам говорят – приведите друга, а лучше два и будет счастье, мы из этих денег тебе и выплатим. Поэтому если вы хотите сделать шаг в финансовое небытие, прежде, проверьте хотя бы «черную книгу» Банка России… там около 10 тысяч организаций только за год», – заключил Сафиулин.

Москва, Мария Соколова

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