Подмосковные врачи спасли пациентку с пятью остановками сердца

Врачи подмосковной Щелковской больницы спасли жизнь пациентке, у которой пять раз подряд останавливалось сердце. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Как отметили в минздраве, в больницу 56-летнюю женщину бригада скорой помощи доставила в состоянии клинической смерти. В срочном порядке ей была проведена сердечно-легочная реанимация, во время которой сердце удалось запустить. Специалисты подключили женщину к ИВЛ для восстановления дыхания и насыщения организма кислородом. Не прошло и часа, как у пациентки остановилось сердце во второй раз. Врачи снова запустили его.

«Состояние пациентки улучшилось, и мы приняли решение отключить ее от искусственной вентиляции легких ввиду положительной динамики и её стабильного состояния. Но спустя 30 часов после этого сердце остановилось в третий раз. Используя каждую секунду, мы произвели реанимационные действия и запустили сердце снова», – рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Щёлковской больницы Павел Патрушин.

Женщина, по его словам, быстро пришла в сознание. Но через сутки у неё произошли еще две внезапные остановки, которые врачам также удалось предотвратить.

После пяти суток, проведенных в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние пациентки стабилизировалось. Женщина была переведена в кардиологическое отделение, где у неё выявили хроническую сердечную недостаточность, которая возникла на фоне ишемической болезни сердца. Как выяснилось, пациентка длительное время не проходила профилактические осмотры и диспансеризации.

Врачи приняли решение направить пациентку в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского на дополнительное обследование. Там специалисты установили женщине имплантируемый дефибриллятор – специальное устройство, предназначенное для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

На данный момент женщина чувствует себя хорошо и выписана на амбулаторное лечение.

Москва, Андрей Дорофеев

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