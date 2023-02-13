Кадыров: Для обеспечения безопасности России нужно взять Одессу и Харьков

Обеспечить минимальную безопасность России может взятие под контроль Одессы и Харькова. Об этом заявил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Закончим мы, хотя некоторые говорят, год, два, три, я считаю, что до конца года мы поставленные задачи выполним на все 100%. Это, я считаю, меньшее из всего, что нужно сделать – надо забрать Одессу, Харьков и в последующем так обезопасить наше государство», – сказал глава Чечни (цитата по ТАСС) в интервью на телеканале «Россия-1».

По словам Кадырова, сейчас Россия воюет не в полную силу, и Вооруженные силы РФ готовы «забрать Киев», если поступит соответствующий приказ.

Москва, Андрей Дорофеев

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