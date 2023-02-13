Безобразно плохо: система экономического образования в России создает условия для успеха финансовых пирамид

В России проблема финансовых пирамид будет обостряться на фоне отсутствия адекватного финансово-экономического образования. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции в Москве. По его оценке, нынешняя система повышения финансовой грамотности россиян только усугубляет ситуацию.

«Проблема не так проста. Есть чрезвычайно активные мошенники, которые находят бреши в законах. Вы видим правовые проблемы, те самые бреши, которые нужно решать. Но также мы видим людей, которые, как кажется, действуют неграмотно, неразумно… Вот эти люди являются жертвами экономического образования. Потому что они полагают, что они финансово грамотные. И это ощущение возникает из-за того, что они изучали экономику в колледже, в университете… В школе у нас есть даже фрагменты базовые. И у людей есть ощущение, что они экономически грамотные… Мне кажется порой, что мошенники когда-то пролоббировали реформирование экономического образования как такового, потому что этот эффект образовался не на пустом месте», – заявил Колташов.

По его мнению, люди, которые много лет говорят о ликвидации финансовой безграмотности, как раз усугубляют ее. «Вина за это лежит, несомненно, и на авторах учебников, и на тех, кто эти учебники утверждал. Потому что экономическое образование в нашей стране безобразно плохо. И это безобразно плохое образование создает прекрасные условия для работы мошенников… Нужно менять и политику в системе образования, и науку, и учебники, и курсы все экономические. Это все должно измениться, потому что то, что сейчас есть создает огромные беды для людей», – подчеркнул эксперт.

«Прошло несколько лет, как Минфин выпустил игру для ликвидации финансовой безграмотности. Я анализировал эту игру. Это ужасно. То есть, это ужасный инструмент увеличения финансовой безграмотности… У нас действительно назрели изменения в разъяснениях, в обучении, прежде всего, людей. Потому что экономикс – американский курс экономического преподавания – это просто экономическая идеология, это не знание экономики. И люди, будучи напитаны этой неолиберальной идеологией, которую они воспринимают, как собственную финансовую и экономическую грамотность, увеличенную даже с помощью каких-нибудь инструментов вроде вот такой вот игры, потом очень легко становятся жертвами обмана, потому что они сами себя обманывают. Например, они не знают, чем спекуляция отличается от инвестиции. Они не понимают этого», – констатировал экономист.

При этом Колташов обратил внимание на систему обучения, которая также не способствует повышению знаний. «Если мы посмотрим, как студенты экономических вузов готовятся к электронным экзаменам, которые теперь введены, то это очень и очень плохо. Это способ сделать так, чтоб люди вообще никаких экономических знаний не получили. Соответственно, финансовая грамотность стала для них невозможной в нормальном объеме, но экзамен они сдали. То, что также дети сдают ЕГЭ, там есть вопросы экономические. Вопросы не очень хорошие, по ставке рефинансирования просто ужасный вопрос. Повышает это финансовую грамотность? Нет, не повышает. А вот если т в задачах в учебнике математики, геометрии будут тематически включены эти вопросы, как, кстати говоря, это касается и патриотического воспитания – подбитые фашистские танки вместо того, чтобы считать яблоки у Буратино, например, а здесь про пирамиду, про проценты, это будет формировать определенное мышление», – полагает он.

«Нужно дополнить это хорошим учебником по экономике, которого у нас нет и в ближайшее время не будет. У нас очень много учебников, и на мой взгляд они являются либо неолиберальными учениками экономикс, либо гибридными. А гибридные – это смесь меда и дегтя», – считает эксперт.

Ранее управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин заявил, что финансовые пирамиды угрожают национальной безопасности России, выводя из экономики до 100 млрд рублей ежегодно. По его данным, в 2021 году количество пирамид выросло на 400%, в 2022-м – на 200%, то есть каждые четыре часа рождается новая финансовая пирамида.

Москва, Мария Соколова

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