Простые русские мужики: спецкор Дмитрий Селезнев рассказал о работе ЧВК «Вагнер»

Специальный корреспондент WarGonzo Дмитрий Селезнев провел один день с бойцами ЧВК «Вагнер» под Соледаром и поделился впечатлениями от работы легендарных штурмовиков.

Успехи «Оркестра» на фронте вызывают неподдельный интерес к методам работы штурмовиков, а также к их внутренним порядкам. ЧВК «Вагнер» считается одной из самых закрытых и таинственных структур, окруженной слухами и домыслами. Военкору Дмитрию Селезневу удалось провести день в компании «музыкантов» после чего он пришел к выводу, что это простые русские парни, руками которых куется победа.

«Идут молча цепью бойцы, хрустит лёд под ногами, текут солдатские ручейки по дорогам и тропам. Лица суровые, исхудавшие. Заросшие щетиной, изрезанные руслами морщин. Простые русские мужики, чернорабочие войны – вот, кто всегда тянет тяжёлую лямку войны», – пишет Селезнев.

Военкор посетил Благодатное – поселок, который совсем недавно был освобожден «вагнеровцами». Селезнев отметил, что на пути к базе «Оркестра» бойцы почти не разговаривали и на вопросы отвечали односложно.

«Вагнер, как и мафия, это закрытая структура с жёстким кодексом чести и железной дисциплиной. А в последнее время сюда и зэков рекрутируют. Всё идёт на пользу нашему делу», – пишет военкор.

Селезнев рассказал, что в прифронтовой зоне бойцы «Оркестра» располагаются по подвалам, поскольку обстрелы здесь не редкость. Подвальные помещения теплые и обжитые, входы завешаны шерстяными одеялами, проведен интернет. Есть экраны для наблюдения за обстановкой в режиме реального времени.

Когда Селезнев прибыл в Соледар, то подметил, что город сейчас больше напоминает Сталинград. Все здания пострадали от боевых действий. Бойцы рассказали, как искали уязвимое место в обороне ВСУ и брали город штурмом.

«Уже стало понятно, что ЧВК «Вагнер» – лучшее средство от всех бед и решение любых проблем. Во всяком случае «ключи» к Попасной и Соледару они подобрали. Сейчас подбирают к Бахмуту», – заключил Селезнев.

Донецк, Светлана Антонова

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