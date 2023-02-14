Пилот-красавчик: летчик авиационного крыла ЧВК «Вагнер» сумел посадить горящий самолет

Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина рассказала подробности инцидента с бомбардировщиком Су-24, который был сбит противником под Бахмутом.

Российский самолет был атакован украинской ПВО, однако профессионализма пилота было достаточно, чтобы посадить горящий бомбардировщик на землю.

«Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолёта. Пилот – красавчик. Честь ему и хвала», – публикует пресс-служба комментарий Евгения Пригожина.

Известно, что сам предприниматель ранее совершал боевой вылет в качестве штурмана именно на этой машине. Пригожин предлагал лидеру Украины Владимиру Зеленскому решить судьбу Бахмута в воздухе.

Пилоты ЧВК «Вагнер» известны своей качественной подготовкой и готовностью пойти на все ради завершения боевой задачи. Ранее пилот Александр Антонов и штурман Владимир Никишин на горящем Су-24М с номером борта RF-93798 протаранили колонну техники ВСУ, повторив подвиг Николая Гастелло.

Москва, Екатерина Попова

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