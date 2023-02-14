Гость из Камеруна продал москвичу пачку бумаги под видом «проявляющихся» долларов

Столичные правоохранители задержали гражданина Республики Камерун, продавшего москвичу нарезанную черную бумагу под видом долларовых купюр, которые проявляются со временем. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В одном из мессенджеров злоумышленник рассказал потерпевшему, как легко приумножить сбережения. В подтверждение своих слов продемонстрировал видео. Секрет фокуса был прост: аферист покрыл черной краской несколько купюр, а во время съемки эту краску смыл. Таким образом у зрителя создавалось впечатление, что денежные знаки как бы проявились», – рассказала Волк.

Перед встречей с доверчивым мужчиной камерунец нарезал большое количество листов черной бумаги. Передавая их, он сообщил, что минут через 40 краска исчезнет и они превратятся в подлинные купюры. Взамен он получил более 23 тысяч настоящих долларов.

Спустя некоторое время потерпевший понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники угрозыска выявили подозреваемого и задержали его. В настоящее время фигурант заключен под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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