Ритейлер «Связной» намерен инициировать свое банкротство

Общество с ограниченной ответственностью «Сеть Связной» намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве. Об этом сегодня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные «Федресурса».

Среди кредиторов ритейлера в сообщении указаны Совкомбанк, Альфа-банк, ООО «Мерлион», ООО «РБ Факторинг», «Вымпелком».

В январе о намерении инициировать банкротство ритейлера сообщило АО «Торгово-выставочный комплекс «Авиапарк», а в октябре 2022 года – Совкомбанк.

В 2022 году к «Связному» было подано несколько крупных исков. Так, в январе 2023 году суд решил взыскать со «Связного» в пользу дистрибьютора «Мерлион» (Merlion) задолженность по договорам поставки в размере 5 млрд рублей (с учетом неустойки в 598 млн рублей). В декабре 2022 года суд удовлетворил иск «Вымпелкома» о взыскании со «Связного» 839 млн рублей авансового платежа.

В июле Альфа-банк подал иски к ООО «Сеть Связной» и кипрской DTSRetail Ltd. (владеет 69,25% ритейлера) о взыскании 6 млрд рублей из-за просрочки по погашению задолженности. В июне иск к «Связному» на 2,5 млрд рублей подал Совкомбанк – также из-за просрочки по обязательствам. Однако в ноябре и декабре производство по этим искам было прекращено. Причины таких решений не назывались.

«Связной» – ритейлер мобильной техники. Федеральная розничная сеть компании насчитывает свыше 2,6 тыс магазинов в 1,1 тыс городах РФ. Также «Связной» оказывает финансовые услуги и развивает сеть продаж техники Apple под брендом Cstore.

Москва, Андрей Дорофеев

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