В России обострились проблемы с государственными и муниципальными заказами

В России обостряются проблемы с государственными и муниципальными заказами. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Очень сильно в последнее время обострилась тема выполнения госзаказа и в принципе закупок за госденьги. Из обращений, которые к нам поступают, около 85% связаны с взаимоотношениями бизнеса и бюджета. Бизнес все больше зависит от бюджетных ассигнований, и к нему, соответственно, все чаще применяются меры воздействия, связанные с теми или иными спорами в этой связи», – пояснил Титов, выступая в рамках форума, посвященного защите бизнеса от уголовного и административного давления.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что до сих пор не решена проблема обоюдной ответственности сторон. «Если есть проблемы в выполнении по госзакупкам – по качеству, по срокам, по платежам или каким-то другим вопросам, то должны в одинаковой степени отвечать и чиновники, которые ответственны за выполнение госзаказа, и предприниматели, которые выполняют контракт или договор. Не может быть так, чтобы предприниматель во всем был виноват, а чиновник, который размещал этот заказ абсолютно невиновен. Ответственность должна быть двусторонняя. Но на практике этого не происходит», – подчеркнул он.

В то же время Титов обратил внимание, что бизнес волнуют и другие темы. «Например, налоговое администрирование. Давление налоговых инспекций возрастает. Порой ФНС даже проигрывает в судах, но за это время бизнес успевает понести потери. Если будем так жестко вести себя с бизнесом, то завтра платить будет некому. Сами себе подрываем будущее. Надо выращивать курочку, которая несет золотые яйца, а не резать ее», – констатировал бизнес-омбудсмен.

Москва, Светлана Антонова

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