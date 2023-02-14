Они заставляют героев бездумно погибать, давая указания из загородных клубов во время омолаживающих процедур – Пригожин о бюрократах-функционерах

Российский предприниматель Евгений Пригожин рассказал, что он вкладывает в значение слова «Родина».

Редакция РИА «Новый День» попросила Пригожина рассказать, что для него значит слово «Родина», поскольку тот часто упоминает его в своих высказывания. Предприниматель ответил, что в его понимании – это земля, где захоронены предки и возник родной язык.

«Родина окаймлена условными территориальными границами. Внутри этих границ действуют в собственных интересах те самые бюрократы-функционеры. Они заставляют героев, которые защищают свою Родину, бездумно погибать, давая указания из своих загородных клубов во время омолаживающих процедур», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель добавил, что люди, добровольно отправившиеся на войну, погибают за Родину, которую не способны отобрать даже бюрократы.

Москва, Светлана Антонова

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