Шесть набитых янтарем пакетов обнаружили в Домодедово у вылетавшей в ОАЭ россиянки

Россиянка, вылетавшая в Объединенные Арабские Эмираты, пыталась провезти контрабандой большую партию изделий из янтаря. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Домодедовской таможни.

«Шесть полимерных пакетов, доверху наполненных бусинами из обработанного янтаря, обнаружили домодедовские таможенники в чемодане россиянки, остановленной на «зеленом» коридоре. Стратегически важный ресурс, стоимость которого оценивается в 4 млн рублей, она пыталась контрабандой вывезти в ОАЭ», – говорится в сообщении ведомства.

Таможенники обнаружили 381 незавершенное изделие – нанизанные на нитки и расфасованные в отдельные полиэтиленовые пакеты бусины различных форм. Как отметили в пресс-службе, все это – коммерческая партия, а не товары для личного пользования.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что у женщины были сообщники. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов)», – добавили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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