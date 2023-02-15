Киевский режим готовит покушение на Байдена: во всем обвинят Россию

Киевский режим может устроить покушение на президента США Джо Байдена в конце февраля. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов.

Политик отметил, что, судя по сообщениям СМИ, после визита в Польшу американский президент готовится посетить Киев в годовщину начала специальной военной операции и сделать там ряд жёстких заявлений против России.

«На Украине уже анонсировали на 24 февраля «великие события», которые Россия запомнит. Никакие слова американского лидера или резолюция ООН на такой статус не тянут – об этом забудут через пару дней. Нужна настоящая сенсация, которую будет обсуждать весь мир через месяцы и даже годы. Такой сенсацией станет покушение на президента США, которое, разумеется, припишут Кремлю», – полагает Миронов.

Лидер «эсеров» напомнил, что в Киеве «сидят политические отморозки», которые уже не раз демонстрировали готовность спровоцировать глобальный ядерный конфликт, «чтобы спасти свои шкуры».

«Они ничего не теряют –только приобретают. Понятно, что все мировые СМИ примут антироссийскую версию, а мало-мальски объективное расследование исключено. Вашингтон будет вынужден выйти на новый уровень эскалации конфликта», – считает политик.

По его мнению, это выгодно и американским демократам, «которых нынешний вождь тянет на дно». Им куда полезнее мертвый Байден, чем живой, герой-жертва, чем дедушка со странностями, пояснил Миронов.

В связи с этим лидер «эсеров» посоветовал американскому президенту ответственнее относиться к своему здоровью. «Очередные гадости про Россию можно сказать и на лужайке перед Белым домом. Не стоит рисковать и отправляться туда, где, к примеру, на голову может упасть кирпич или снег. Так будет и вам спокойнее, и нам», – заключил Миронов.

Москва, Андрей Дорофеев

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