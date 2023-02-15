Кадыров посоветовал главам регионов не сообщать данные о потерях в СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал руководителей регионов не сообщать данные о потерях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что при исполнении боевых задач потери неизбежны, и СВО не является исключением. «Давя сатанинскую нечисть, гибнут наши ребята. И мы будем помнить каждого из них. Но я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях», – заявил Кадыров.

По его мнению, не следует манипулировать на теме героев и сообщать сколько выходцев из конкретного региона погибло. «Человек ушел достойно, защищая свое государство. Так храните о нём чистую память. Память о герое!», – подчеркнул глава Чечни.

Кадыров отметил, что среди чеченцев тоже есть потери, но власти республики, вместо того чтобы повсеместно говорить об этом, помогают семьям, включая выплатами по 1 млн рублей в случае гибели бойца и 500 тысяч – за ранение.

«Выплачиваем ещё до оказания материальной помощи от минобороны. Это самое правильное и верное, что можно сделать в создавшейся ситуации. Призываю власти на местах заниматься решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов, и не комментировать потери», – заключил Кадыров.

Москва, Андрей Дорофеев

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