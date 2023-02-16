Москвич обвиняется в доведении до самоубийства супруги, которая до сих пор жива

Житель столицы предстанет перед судом по обвинению в нанесении легких травм супруге и доведении ее до попытки самоубийства. Об этом сообщила пресс-служба Измайловской межрайонной прокуратуры Москвы.

«Установлено, что ночью 28 августа 2022 года обвиняемый, находясь в квартире на ул. Главной, в ходе ссоры со своей 30-летней супругой, возникшей на почве ревности, умышленно нанес ей раскладным ножом не менее трех ударов в область тела, причинив легкий вред здоровью», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, по данным следствия, с июня 2017 года по сентябрь 2022-го мужчина жестоко обращался с супругой, угрожал, систематически унижал ее человеческое достоинство. В результате женщина не выдержала жестокого обращения и причиненных обвиняемым нравственных страданий, и «в состоянии эмоционального возбуждения у нее импульсивно возникло суицидальное желание».

С различными травмами ее обнаружили под окном квартиры супругов, расположенной на третьем этаже. Пострадавшая осталась жива благодаря своевременной помощи медиков.

Ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение лица до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения систематического унижения человеческого достоинства).

Уголовное дело направлено в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»