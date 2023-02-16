Американский военный эксперт Риттер назвал ЧВК «Вагнер» лучшим штурмовым подразделением в мире

ЧВК «Вагнер» на сегодняшний день является одним из наиболее эффективных и боеспособных воинских подразделений в мире. Об этом в беседе с журналистом Ричардом Медхерстом заявил военный аналитик, бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

По его словам, результаты, которые «Оркестр» показывает на поле боя, позволяют с уверенностью назвать его лучшим штурмовым подразделением для участия в городских боях.

«Любой военный профессионал, который когда-либо сталкивался с городскими боями, понимает, что это один из самых тяжелых видов боя, которые только можно себе представить. Лучшим подразделением в мире для проведения городских штурмов является ЧВК «Вагнер». Это одна из самых профессиональных военных организаций на земле, с одними из самых дисциплинированных и хорошо обученных солдат, выполняющих сложнейшие миссии», – уверен Риттер.

Он подчеркнул, что одной из основных причин, по которой «музыканты» демонстрируют выдающуюся эффективность на поле боя, является их мотивация. По его мнению, бойцы ЧВК в первую очередь отстаивают интересы государства. И это касается на только бывших военных, которые служат в компании, но и бывших заключенных, подписавших контракт с «Оркестром».

«Наемники воюют за доллар. «Вагнер» воюет за Россию. Ребята, которые сражаются в «Вагнере» – хардкорные патриоты. Вы знаете, кто такие наемники? Все эти западноевропейские ребята, которые сейчас воюют за украинцев. И я могу вам гарантировать: вы можете взять каждого из них, отправить в Бахмут против «Вагнера», и все они умрут», – считает аналитик.

В настоящее время штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают наступление на Бахмутском направлении, продавливая укрепленную оборону украинской армии в городской застройке. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, в течение последних дней «музыкантам» удалось добиться значительного продвижения к северу от города, где они полностью зачистили поселок Красная Гора и ведут штурм соседней Парасковиевки. Также штурмовые отряды «музыкантов» продвинулись в районе Буденовка на юге города.

Москва, Екатерина Попова

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