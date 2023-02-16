Боец ММА Монсон заявил об отказе от американского гражданства

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон начал процесс отказа от американского гражданства из-за несогласия с политикой США. Об этом он заявил сегодня ТАСС.

«Я нахожусь в процессе отказа от американского гражданства, – сказал Монсон. – Весной у меня останется только паспорт россиянина. Я не согласен с политикой США, они вмешиваются в дела других стран, люди страдают из-за них. Да, у меня есть дети в США, но я люблю Россию, русских людей».

Боец добавил, что ему нравится в России и он хочет, чтобы у него остался только российский паспорт.

В 2018 году Монсон получил российский паспорт. В 2018 году он был избран в Совет депутатов городского округа Красногорск Московской области по единому избирательному округу от партии «Единая Россия».

На счету Монсона 61 победа, 26 поражений и 2 ничьи в ММА. В октябре 2022 года боец проводил прощальный бой в Хабаровске, но поединок был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара соперника.

Москва, Андрей Дорофеев

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