Госдума окончательно утвердила ограничение дисконта на российскую нефть

Сегодня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который определяет среднюю цену на российскую нефть марки Urals при расчете нефтяных налогов. Документ также предоставляет нефтегазодобывающим компаниям на Ямале налоговый кредит.

В частности, закон предусматривает предоставление «налогового кредита» в период с 1 апреля 2023 г. по 31 марта 2029 г. включительно за счет налогового вычета по НДПИ в размере 1,111 млрд рублей в месяц на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, относящихся к объектам дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктур, необходимым для реализации проекта. При этом налоговый вычет не будет применяться в те периоды, когда стоимость Urals окажется ниже или равна цене отсечения. Возврат средств предполается с 1 апреля 2029 года и продлится 31 марта 2035-го с индексацией суммы полученного кредита в 9% годовых.

Также закон вводит новый порядок расчета стоимости нефти Urals при расчете налоговых платежей. В частности, если в апреле российская марка будет дешевле эталонной нефти Brent более чем на $34 за баррель, то для расчета налогов цена Urals будет зафиксирована как стоимость Brent за минусом $34. Соответственно, в мае минус составит $31, в июне – $28, а с июля – $25.

Накануне в Минфине пояснили, что принятые меры не являются источником дополнительных доходов бюджета, «это борьба за сохранение доходов бюджета на том уровне, на котором они заложены законом о бюджете». При этом ведомство не рассматривает возможность отказа от налогового маневра в нефтяной отрасли.

По данным Минфина, средняя цена на нефть Urals за период с 15 января по 14 февраля составила $50,51 за баррель, или $368,7 за тонну.

Напомним, 5 декабря 2022 года западные страны ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Таким образом средняя цена Urals третий месяц подряд находится ниже этого значения.

Москва, Мария Соколова

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