Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Питера Рида убили свои

Российский бизнесмен Евгений Пригожин в ответе на запрос CNN опроверг слухи о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» причастны к гибели американского волонтера Питера Рида. Бизнесмен уверен, что удар нанесли «свои».

Пригожин подчеркнул, что у ЧВК «Вагнер» нет информации о том, как был убит Питер Рид. По его словам, организация также не обладает сведениями о местонахождении иностранных волонтеров на территории Бахмута.

«Кроме того, нахождение иностранных добровольцев не мешает украинским силам применять химические средства поражения в районе Бахмута», – приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель добавил, что Рида перед смертью снимал на видео эстонец Эрко Лайдинен. Он подчеркнул, что такое поведение вызывает множество вопросов.

«Питер Рид погиб на пересечении Полевой улицы и 1-ого Пушкинского переулка. Если нанести эту точку на карту, то видно, что до позиций ЧВК «Вагнер» было не менее 5 км и со всех сторон там находится высокоэтажная застройка (карта прилагается). Поэтому любой военный эксперт подтвердит, что было практически невозможно обнаружить эту точку и нанести удар с наших позиций. Увы, значительно удобнее было это сделать с украинских позиций. С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои», – рассказал Пригожин.

Владелец ЧВК «Вагнер» отметил, что обвинения против его организации не имеют подтверждений. И равноценны обвинениям в убийстве Кеннеди.

Москва, Екатерина Попова

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