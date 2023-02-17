Обильные снегопады ожидаются в выходные в московском регионе

Обильные снегопады и небольшое потепление ожидаются в столице и Подмосковье в предстоящие выходные. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, определять погодные условия в московском регионе начнет циклон, который распространит свое влияние с северо-запада.

«С циклоном будет связано низкое атмосферное давление, снегопады, метели, в его теплом секторе повышение температуры до 0° в Москве», – говорится в сообщении метеорологов.

В субботу, 18 февраля, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью в Подмосковье местами небольшой снег, температура в Москве -12...-10°, по области -15...-10°. Днем ожидается снег, по области – местами, сильный, местами метель. Температура в Москве повысится до -7...-5°, в Подмосковье -9...-4°. Возможен порывистый ветер до 17 м/с. Вероятны гололедица и снежные заносы.

В воскресенье, 19 февраля, облачно. Ночью и днем снег, местами сильный. Температура воздуха в дневное время поднимется до 0°.

Как добавили синоптики, в начале следующей недели влияние циклона все еще будет ощущаться, но он повернется уже своей холодной стороной и с северо-западными ветрами показания термометров будут понижаться.

В понедельник, 20 февраля, будет облачно, небольшой снег, ночью -8...-3°, днем -6…-1°, ветер северо-западный 4-9 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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