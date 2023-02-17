Тотальный провал – МИД РФ о борьбе США с воздушными шарами накануне выборов президента и перспективах Байдена

Интерес в США к воздушным шарам и неопознанным летающим объектам (НЛО) является попыткой отвлечь население от внутренних и внешних проблем, а также скандалов вокруг «шайки» президента Джо Байдена и его администрации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделали официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге.

«Это попытка глобально отвлечь взгляды от насущного для американской внутренней повестки. Скоро выборы – это первый фактор. Результаты деятельности администрации Байдена жуткие, вылезают скандалы… это коррупция, это чудовищное поведение представителей и семьи (Байдена), и всего этого режима, и всей этой шайки по всему миру, что они себе позволяли. Второй момент – это корни, откуда произрастает нынешняя открытая фаза противостояния вокруг Украины, которое связано с бизнес-интересами этого клана Байденов. Третий момент – это колоссальное количество грязного даже не белья, а грязи, которая вплывает на поверхность, связанная со всеми представителями ближайшего окружения нынешней администрации в Белом доме. Не с чем идти на выборы – это очевидно», – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ назвала провал администрации Байдена «тотальным» с обрушением всех показателей. «Знаете, как в кавычках замечательно сказала пресс-секретарь Белого дома – если не говорить слово рецессия, то ее и не будет… Ну, вот логика – все шиворот навыворот. Поэтому идти не с чем на выборы. Есть колоссальное количество проблем внутренних, внешних. Соответственно, нужен был какой-то фактор для того, чтобы отвлечь внимание от внутренней повестки. Вот нашлись шары, НЛО, комиссии на этот счет созданы. Второй момент – это в том числе и расследование «Северных потоков». Это взаимосвязанные вещи», – подчеркнула она.

«Конечно, есть прямые вопросы, на которые нужно, они обязаны отвечать, а они не хотят. Поэтому бегают за воздушными шарами и отбиваются от НЛО», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»