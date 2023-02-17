Владельца банка «Балтика» приговорили к 17 годам колонии за вывод из страны 46 млрд рублей

Преображенский районный суд Москвы сегодня вынес обвинительный приговор владельцу ОАО АКБ «Балтика» Олегу Власову. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«В период с июня 2013 года по апрель 2014 года в городе Москва Власов, действуя в составе преступного сообщества, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов ОАО АКБ «Балтика» на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк». При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, на общую сумму более 46 млрд рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Банкир признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением преступного сообщества с использованием служебного положения) и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой).

Суд приговорил Власова к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

Как отметили в Генпрокуратуре, ранее районными судами Москвы руководители и участники преступного сообщества были приговорены за неправомерный вывод более 126 млрд рублей из России к лишению свободы на срок от 9 до 19 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов. В доход государства конфискованы принадлежащие им объекты недвижимости, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге общей стоимостью 1,4 млрд рублей, автомобили, более 3,1 млн долларов, 41,2 тыс евро, 2,4 тыс франков, ювелирные изделия.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»