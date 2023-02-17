Румынские СМИ сообщили о подозрительном конверте, пришедшем в посольство России в Бухаресте

Служба разведки Румынии изъяла подозрительный конверт из посольства России в Бухаресте. Об этом говорится в сообщении местного агентства Agerpres. По его данным, сейчас проводится анализ содержимого.

Как отмечается, сегодня днем в посольстве России пиротехнические группы службы разведки начали стандартную процедуру в отношении конверта, признанного подозрительным.

«После предварительной проверки он был отобран и благополучно доставлен на экспертизу в специализированную лабораторию, чтобы исключить все подозрения относительно возможных веществ, которые могли присутствовать», – цитирует агентство пресс-релиз разведывательной службы Румынии.

Бухарест, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»