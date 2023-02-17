российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 февраля 2023, 18:37 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Румынские СМИ сообщили о подозрительном конверте, пришедшем в посольство России в Бухаресте

Служба разведки Румынии изъяла подозрительный конверт из посольства России в Бухаресте. Об этом говорится в сообщении местного агентства Agerpres. По его данным, сейчас проводится анализ содержимого.

Как отмечается, сегодня днем в посольстве России пиротехнические группы службы разведки начали стандартную процедуру в отношении конверта, признанного подозрительным.

«После предварительной проверки он был отобран и благополучно доставлен на экспертизу в специализированную лабораторию, чтобы исключить все подозрения относительно возможных веществ, которые могли присутствовать», – цитирует агентство пресс-релиз разведывательной службы Румынии.

Бухарест, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

Российский МИД вызвал «на ковер» послов Нидерландов и Италии / Болгария оштрафовала российский «ЛУКОЙЛ» / Суд в Лондоне отправил экс-охранника посольства в тюрьму за шпионаж / «Чтобы не было иллюзий»: МИД России пригрозил конфискацией европейских активов / Логинов: Европа не может оценить риски принятия Украины в ЕС / Португалия закрывает программу по выдаче «золотых виз» / Евродепутаты отказались от призыва к миру в резолюции по Украине / Экс-помощник президента Сурков не верил в выполнение Минских соглашений

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа,