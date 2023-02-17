«Попытаемся помочь всем, чем сможем»: Герой России Алаудинов встретился с Пригожиным

Предприниматель Евгений Пригожин навестил командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который сейчас восстанавливается в московском госпитале после покушения.

Видео встречи Пригожина и Алаудинова опубликовала пресс-служба предпринимателя в Telegram-канале. По словам бизнесмена, «Ахмат» согласился передать частной военной компании «Вагнер», более ста 120-мм мин.

«Всё, что есть в запасе – всё отдадим. Не только мины. Попытаемся помочь, чем сможем. Мы знаем, что ЧВК «Вагнер» – это настоящие патриоты, настоящие мужчины», – отметил Алаудинов.

Пригожин также расспросил командира «Ахмата» о его отравлении. Тот не стал комментировать предположение, что покушение из зависти могли устроить американцы, уточнив, что разобраться в ситуации предстоит компетентным органам.

Алаудинов добавил, что сейчас чувствует себя нормально. Он признался, что его самочувствие улучшилось, в том числе, благодаря визиту в госпиталь патриота России, коим он считает Пригожина. Предприниматель также подарил идущему на поправку командиру «Ахмата» боевую кувалду.

Москва, Светлана Антонова

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