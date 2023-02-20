Перестройка миропорядка приближается к завершающему этапу

Перестройка миропорядка, начавшаяся в 1991 году, приближается к завершающему этапу, который будет сопровождаться серьезными потрясениями для Запада. Такое мнение высказал глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«Крушение СССР было первым с 1945-го, однако не последним потрясением основ политического бытия. Первоначально геополитическая катастрофа задела лишь постсоветское пространство и отчасти «соцлагерь», – пояснил Климов в своем телеграм-канале.

Сенатор обратил внимание, что Запад во главе с США не вынесли уроков из распада СССР и последующих 30 лет. «Страны исторического заката во главе с США (#закатники)... сошли с ума от привалившего им «счастья». Дьявольская гордыня вышла из-под контроля. Лишившись привычных ориентиров двухполярного мира, #закатники пошли во все тяжкие от транснационального ЛГБТ-шабаша и сокрушительной «культуры отмены» воинствующего неолиберализма до геополитического беспредела, забвения фундаментальных основ их же рыночной экономики и «верховенства права», – констатировал он.

«Так мир подошел к концу 2021 – началу 2022 ко второму этапу полураспада системы, возникшей ещё 100 лет назад (после окончания Первой Мировой войны и возникновения СССР на обломках Российской империи). Напомню – весной 1922 на Генуэзской конференции по предложению Москвы противостоящий ей имперский капитализм был вынужден принять принцип мирного сосуществования систем с различным политическим строем. Да, их острое состязание продолжалось весь прошлый век и приобрело в его средине сначала характер 2-й Мировой, а потом и Холодной войны. Но это состязание имело хоть какие-то правила, зафиксированные с 1945 в Уставе ООН», – отметил сенатор.

Климов подчеркнул, что в прошлом году Запад по воле США «отказался даже от видимости понятий, правил и принципов» международного сообщества. «Так что дело ныне совсем не в Украине и тем более не в России. Дело в завершении болезненного исторического процесса перестройки Человечества в условиях новой реальности. Те, кто к этому готовы (как РФ и наши стратегические партнёры) смогут настроить свои системы на новый, многополярный лад. Кто нет – канут в Лету. Главное при этом, чтобы агрессивные #закатники не утащили за собой в Ад остальных», – заключил Климов, приведя цитату из американской газеты Politico – «участники Мюнхенской конференции «нервничают», так как «предчувствуют конец существующего миропорядка».

Москва, Мария Соколова

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