«Занимаются всякой ерундистикой» – в Союзе журналистов оценили новый закон о русском языке

Новый закон о контроле за соблюдением норм русского литературного языка рискует оказаться бесполезным. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава московского Союза журналистов, главный редактор газеты «Московский комсомолец», член СПЧ Павел Гусев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, проблема не решится запретами и наказаниями.

«Больше всего смущает в тех законах, которые принимает Госдума, и где звучит слово журналист или СМИ, то, что это очередной запрет для СМИ, очередное наказание, это очередные изменения в законе о СМИ и так далее… Запретили нецензурные слова в СМИ, и это очень хорошо, замечательно – полностью за это. Но народ что? Стал меньше ругаться? Да он больше стал по статистике… Все, что запрещено, это будет вызывать бОльший интерес, к сожалению», – подчеркнул Гусев.

Глава столичного Союза журналистов обратил внимание, что для контроля исполнения закона будут использовать справочники, которые разработает правительство. «Не представляю таких специалистов в правительстве. Другое дело, что правительство должно будет собирать целые симпозиумы, конференции, должно будет приводить от специалистов какие-то заключения, экспертизы и так далее. Для чего все это? Для чего тратить деньги, которые нужно тратить на людей, а не в пустоту, потому что захотел определенный депутат…» – пояснил он.

«Чего мы дурака валяем!? Делать что ли нечего? Посмотрите, в каком состоянии музеи находятся в регионах – сколько туда надо вкладывать денег. И сколько у нас заброшенных церквей, исторических памятников, которые стоят до сих пор еще в полуразрушенном состоянии? А мы будем вкладывать деньги в разработку – как кого назвать и как кому сказать. Я считаю, что это подчеркивает безделье определенной группы депутатов, которым заняться нечем, и занимаются всякой ерундистикой», – заявил эксперт.

«Это попытка создать образ работающего депутата. Ни к чему вот эти инициативы нормальному не приведут, если не делать все это – все начинать надо со школы, яслей и так далее. И нормальные учебники делать. Если вы почитаете сегодняшние учебники по русскому языку, то это умопомрачительное что-то. Там не русскому языку учат… Нужно заниматься не запретами, а системным образованием, начиная со школьной скамьи и яслей», – заключил Гусев.

На прошлой неделе Госдума принята закон о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Документ запрещает при использовании русского языка как государственного «употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка», в также использование иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов и перечень которых содержится в нормативных словарях. Согласно закону, «порядок формирования и утверждения списка таких словарей, справочников и грамматик» будет утверждаться правительством РФ.

Москва, Мария Соколова

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