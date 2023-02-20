Суд отправил на лечение девушку, устроившую фотосессию без одежды у московского храма

Головинский районный суд Москвы сегодня назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре тату-модели Полине Моругиной (Фейс) за фотосессию у храма в Филях. Как сообщает ТАСС, в ходе суда выяснилось, что девушка страдает психическим заболеванием.

«Суд постановил: от уголовной ответственности Моругину освободить. Назначить ей принудительные меры медицинского характера в психиатрическом стационаре общего типа. Дальнейший контроль за ее состоянием возложить на психоневродиспансер по месту жительства», – зачитала свое решение судья Кристина Кострюкова.

Согласно оглашенным ранее материалам дела, Моругина страдает шизотипическим личностным расстройством, поэтому не могла в момент фотосессии осознавать характер своих действий и руководить ими. По мнению прокурора, она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера, так как опасна для общества и самой себя.

Фотомодель заявила, что не возражает против помещения ее на принудительное лечение. А ее мать, которая выступает законным представителем Моругиной, отметила, что считает данную меру необходимой.

В декабре 2021 года Моругина разместила в своих соцсетях фотографии, на которых она стояла полностью без одежды у храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. При этом все тело девушки покрыто татуировками. Изначально Моругину хотели привлечь к административной ответственности, однако затем решили возбудить уголовное дело. Вскоре после публикации фотографии из соцсетей модели были удалены.

В отношении девушки было возбуждено дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Москва, Андрей Дорофеев

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