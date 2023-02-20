В Москве сильно похолодает, но к выходным ожидается потепление

Сильные морозы ожидаются в ближайшие дни в московском регионе, но к выходным прогнозируется потепление. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Пик похолодания придется на 22-23 февраля, когда значения средней суточной температуры будут ниже климатической нормы на 8°. Как ожидается, резкое потепление начнется днем в пятницу.

Во вторник, 21 февраля, будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ночью в Москве -14...-12°, по области -16...-11°, при прояснениях до -21°. Днем в Москве -10...-8°, по области -12...-7°. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Гололедица.

В среду, 22 февраля, облачно с прояснениями. Ночью по области местами небольшой снег, в столице -19...-17°, в Подмосковье -20...-15°, при прояснениях до -23°. Днем преимущественно без осадков. В Москве -13...-11°, по области -15...-10°. Ветер северо-западный 6-11 м/с. На дорогах гололедица.

В четверг, 23 февраля, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в Москве -19...-17°, в центре города -16...-14°, по области -20...-15°, при прояснениях до -23°. Днем в Москве -10...-8°, по области -12...-7°. Ветер северо-западный 6-11 м/с. На дорогах гололедица.

В пятницу, 24 февраля, ожидается потепление и кратковременный снег. Ночью -19...-14°, днем -6...-1°, ветер юго-западный 5-10 м/с.

В субботу, 25 февраля, также вероятны небольшие осадки. Ночью -6...-1°, днем -3...2°, ветер юго-западный 5-10 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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