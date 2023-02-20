«Лигу свободных наций» из Литвы признали нежелательной в России

Литовская неправительственная организация «Лига свободных наций» признала нежелательной на территории России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности незарегистрированной иностранной неправительственной организации, созданной в форме общественно-политического движения «Free Nations League» («Лига свободных наций»), Литва», – отмечается в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. «Руководители (движения), являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании и Украине, призывают к нарушению территориальной целостности РФ и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами», – подчеркнули в ведомстве.

Москва, Мария Соколова

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