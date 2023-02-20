«Тряхнул стариной»: Байден в Киеве дал старт своей предвыборной кампании

Визит в Киев стал для президента США Джо Байдена стартом предвыборной кампании по выдвижению на второй срок. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его оценке, дальнейший визит главы американского белого дома в Польшу показывает смену европейского центра для Штатов.

«В Америке традиционно внешняя политика подчинена внутренней. И Байден в Киеве стартовал свою предвыборную кампанию в максимально героическом антураже, чтобы доказать всем: он вполне еще может «тряхнуть стариной» (почти буквально)», – отметил Косачев в своем телеграм-канале.

Вице-спикер Совета Федерации полагает, что любое развитие ситуации после визита в Киев сыграет на руку Байдену. «Если же Украина не поддержит его кампанию триумфами на полях сражений, то у самого Байдена все равно есть больше вариантов дальнейших действий, которые можно будет потом представить как мудрость и гибкость, по сравнению с тем же Брюсселем или Берлином, коих заставили сжечь все мосты к России», – пояснил Косачев.

При этом сенатор отметил, что Байден фактически подтвердил смену центра ЕС для США. «Итог визита: Киеву не оставили иного выбора, как пытаться гнать людей на бессмысленную бойню в рамках предвыборной кампании Байдена; Европа парализована и напрочь лишена инициативы; а Байден в роли героя едет в Польшу, чтобы показать, где находится более желанный Вашингтону центр Евросоюза. Не густо. Если не считать байденовского «украинцы помогли нам понять значение демократии»», – заключил Косачев.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»