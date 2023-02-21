Запрет ЧВК «Вагнер» вербовать заключенных негативно отразится на ситуации в зоне СВО – эксперт Курский

Певец и волонтер Владимир Курский, который часто выступает в колониях и создал фонд помощи бойцам, прокомментировал запрет на вступление заключенных в ЧВК «Вагнер». По мнению музыканта, это негативно отразится на ситуации на фронте, поскольку заключенные не заходят подписывать контракт с Министерством обороны России.

«Я считаю, что запрет осужденным воевать в ЧВК «Вагнер», воевать за свою Родину, свой дом, свою семью, негативно отразится однозначно», – заявил Курский.

Курский указал, что эффективность работы ЧВК «Вагнер» не поддается сомнению, а бойцы показывают высокие результаты. Видимо, кому-то это очень сильно не нравится.

«Сейчас – то время, когда мы видим и понимаем, что Америка, Европа начинают отправлять оружие в зону СВО. В это время по неизвестным нам причинам, – у нас есть только предположения, когда все идут вперед и эффективность работы ЧВК «Вагнер» налицо: это четко выстроенный механизм, который побеждает, и кому-то это не нравится, – идет запрет. И это негативно скажется», – указал певец.

Курский подчеркнул, что осужденные не будут с таким же рвением подписывать контракты с Министерством обороны России, как это происходило с ЧВК «Вагнер».

«Осужденные не будут с таким желанием и рвением идти [на СВО – прим. Ред.] непосредственно через Минобороны», – отметил Курский.

В заключение певец добавил, что в российских колониях сформировались определенные правила – еще с времен ГУЛАГа. По мнению Курского, порядочные арестанты не захотят их нарушать и идти «на сделку» с МО РФ.

«Есть арестантский уклад, арестантские правила, которые сформировались еще с ГУЛАГа: нельзя идти воевать, нельзя погоны. Есть определенные понятия в этом мире, за которые порядочные арестанты не могут позволить себе выходить», – подытожил Курский.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о приостановке набора заключенных в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом сообщила пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По информации СМИ, это может быть связано с желанием Министерства обороны самостоятельно контролировать вербовку людей в местах лишения свободы для дальнейшей переброски на фронт в принудительном порядке.

Москва, Светлана Антонова

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