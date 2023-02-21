Топ-менеджеры двух банков ответят в суде за хищение имущества на 10 млрд рублей

Столичный суд рассмотрит дело участников преступного сообщества, обвиняемых в крупном хищении имущества двух банков. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«По версии следствия, бывший вице-президент одного из кредитных учреждений и бывший зампредседателя правления банка вместе с другими соучастниками в составе организованного преступного сообщества мошенническим путем завладели имуществом двух кредитных учреждений. Уголовное дело в отношении других участников преступного сообщества выделено в отдельное производство», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным следствия, в период с 1 декабря 2017 года по 11 марта 2020 года участники группы организовали заключение фиктивных сделок по отчуждению имущества и права на имущество двух коммерческих банков с подконтрольными юридическими и физическими лицами на общую сумму свыше 10 млрд рублей.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения).

Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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