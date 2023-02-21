российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 февраля 2023, 18:37 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Байден объявил, что предупредил Путина о вступлении Финляндии в НАТО

Фото: www.whitehouse.gov

Президент США Джо Байден заявил, что предупреждал своего российского коллегу Владимира Путина о возможности вступления в НАТО Финляндии. Об этом он заявил во время встречи с главой Польши Анжеем Дудой в Варшаве.

«Как я однажды сказал нашему российскому коллеге, теперь уже довольно давно, я сказал: «Вы добиваетесь финляндизации НАТО, а получите натоизацию Финляндии». Как выясняется, я не знал, что Швеция последует вместе с ней», – сообщил Байден, слова которого цитирует РИА «Новости».

Прямые контакты Байдена и Путина прервались с началом специальной военной операции России на Украине в феврале прошлого года.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в состав НАТО в мае 2022 года.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Блинкен: США готовы в любое время обсуждать с Россией ограничение вооружений / МИД России вызвал американского посла из-за агрессивного курса США против РФ / В парке в Нью-Йорке выловили крокодила / «Это они развязали войну»: Путин раскрыл обман Запада / «Тряхнул стариной»: Байден в Киеве дал старт своей предвыборной кампании / Байден пообещал Киеву ракет и техники на полмиллиарда долларов / Президент США прилетел в Киев на встречу с Зеленским / При стрельбе в США один человек погиб и десять были ранены

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Путин Владимир, США,