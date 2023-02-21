Байден объявил, что предупредил Путина о вступлении Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что предупреждал своего российского коллегу Владимира Путина о возможности вступления в НАТО Финляндии. Об этом он заявил во время встречи с главой Польши Анжеем Дудой в Варшаве.

«Как я однажды сказал нашему российскому коллеге, теперь уже довольно давно, я сказал: «Вы добиваетесь финляндизации НАТО, а получите натоизацию Финляндии». Как выясняется, я не знал, что Швеция последует вместе с ней», – сообщил Байден, слова которого цитирует РИА «Новости».

Прямые контакты Байдена и Путина прервались с началом специальной военной операции России на Украине в феврале прошлого года.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в состав НАТО в мае 2022 года.

Москва, Мария Соколова

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