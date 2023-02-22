Какой итог СВО лично вы будете считать победой России? Опрос на сайте РИА «Новый День»

24 февраля исполнится ровно год с момента объявления президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции (СВО). Глава государства неоднократно подчеркивал, что цель этого решения – денацификация и демилитаризация Украины, которая при поддержке Запада превратилась в угрозу безопасности для РФ.

Спецоперация приобрела затяжной характер. Российским войскам приходилось даже покинуть часть территорий, в том числе Херсон, несмотря на включение в состав РФ. На фоне беспрецедентной поддержки киевского режима со стороны западных государств Россия была вынуждена объявить о частичной мобилизации. В последние несколько недель, судя по сводкам Минобороны РФ, армия возобновила активные наступательные действия.

События в зоне СВО вызывают широкий резонанс. Социологи фиксируют повышенный интерес россиян к боевым действиям. При в этом обществе с начала СВО развернулась широкая дискуссия о том, что по ее итогам можно будет считать победой России.

С одной стороны, высказывается мнение, что необходимо взять под контроль всю территорию Украины, или оставить киевскому режиму, выбив его из Киева, только самые западные регионы страны. Более радикально настроенные россияне считают, что для обеспечения полной безопасности России требуется разгромить также военный потенциал Польши, а некоторые полагают, что нужен поход до побережья Ла Манша.

В этой связи редакция РИА «Новый День» предлагает своим читателям ответить на вопрос: «Какой итог СВО лично вы будете считать победой России?»

Варианты ответов:

Замораживание конфликта на нынешней линии боевого столкновения

Окончательное освобождение новых российских регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей)

Установление полного контроля над юго-восточной территорией Украины, включая Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области

Установление полного контроля над территорией всей Украины

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