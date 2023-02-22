Курс на жесткую «холодную войну»: США рискуют поплатиться собственным развалом из-за конфликта с Россией

Вашингтон видит свое спасение от проблем в провоцировании очередной острой фазы «холодной войны». Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя итоги визита президента США Джо Байдена в Киев и Польшу. При этом эксперт полагает, что в этот раз жесткое противостояние закончится развалом Соединенных штатов.

«Вот эти приезды Байдена с похлопыванием по плечу – это явно не потому, что все хорошо и у Зеленского, и у Байдена одновременно. У Байдена выборы, и висит «хохло-кейс», который уже давно надо было бы свернуть победным образом, как они хотели. И ему уже предъявляют претензии. Дистанцироваться у него не получается – ему все время будут это пенять. Он же отец родной этого проекта – он его вынянчил еще вице-президентом лет десять назад. И, соответственно, выхода нет – все, он уже связан по рукам и ногам этими хохляцкими веригами. Убытки уже все начали считать. И вроде бы максимально, что можно было отжать, отжали с точки зрения санкций и тому подобного. А дальше-то что? В атомную войну все это превращать никто не хочет. Они, конечно, там сошли с ума, но рефлексы-то какие-то остались безусловные – выжить и так далее», – подчеркнул Мартынов.

По его оценке, нынешняя риторика Байдена показывает его намерение спасти для себя путем возвращения к острому периоду «холодной войны». «Самая большая опасность здесь в том, что вот эти сумасшедшие люди сегодня загнаны в угол, им в принципе терять нечего… Вот в чем проблема! Что Байдену, что Зеленскому, что многим тем, кто вслед за Байденом нырнул в это дерьмо. Как отмываться-то потом? Здесь дело даже не в русофобии, не в русских, не в отношениях с Россией. С этим все понятно – испортили намного десятилетий вперед. Мы сейчас находимся в начальной фазе новой «холодной войны»», – пояснил он.

«Если они развернут «холодную войну», то на этот раз это закончится как раз развалом США. Россия свою цену заплатила в прошлый раз в 91-м году», – добавил Мартынов.

При этом эксперт обратил внимание, что западные лидеры даже не пытаются придумывать новые подходы в противостоянии с Россией, а используют старые методы, зачатую превращая их в карикатуру.

«Вся эта авантюра с Украиной – это лишь один из эпизодов. Понятно же, что не получилось. Хотели взять на испуг – не вышло. Причем, никто ничего нового вообще не изобретает. Прям берут блоками, кусками откуда-то из 100-летней давности кейсы, из 70-летней давности. Послушать вчера Байдена – такое ощущение, что кусками из речей раннего Гитлера, написанные Геббельсом в начале 30-х годов. Такое впечатление, что берут прямой адаптивный перевод… Президент Польши Анджей Дуда вообще отвязался – прямо Гитлер, даже мимика схожая появилась, усишки пририсуй и чистый фюрер – карикатурный, естественно, как и все они. Это как очередной фильм братьев Цукеров – голливудских комедиографов одесского происхождения. Это все смешно, гротескно, карикатурно», – пояснил он.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»