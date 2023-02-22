Явление Байдена в Киеве: Захарова сравнила президента США с Раскольниковым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дурной постановкой захолустного театра визит на Украину президента США Джо Байдена. По ее оценке, глава американского белого дома стал очень похож на Раскольникова из романа Федора Достоевского.

«Символично, что 20 февраля накануне годовщины Майдана в Киеве свершилось явление Байдена. Пожаловал один из, собственно, режиссеров кровавого госпереворота 14-го года – ныне президент США, тогда вице-президент США… Было бы неплохо вспомнить и о том, что и криминалисты, и психологи говорят схожие вещи – преступника всегда тянет на место преступления. Помните, и Раскольникова у Федора Михайловича Достоевского, и, собственно говоря, Джо Байдена на Украину», – заявила Захарова, выступая сегодня на брифинге.

Представитель МИД РФ отметила, что визит американского лидера был обставлен с особой драматургией. «Белый дом старался показать миру свою веру в успех режима Зеленского, намерение помогать ему до победного конца – ну мы же знаем, как переводится эта фраза с языка Белого дома – до последнего украинца. На деле все напоминало просто дурную постановку обреченного на провал какого-то захолустного театра. Чтобы предать какого-то драматизма этому моменту, завели даже сирену воздушной тревоги», – отметила она.

«Ведь это же было уже с теми же самыми ставленниками США не так далеко, кстати. Помните, Саакашвили как падал на землю, бился в истерике и говорил, что все, с неба сейчас прольется дождь и делал это на камеру с надрывным криком. Это один и тот же сценарий», – констатировала представитель МИД РФ.

При этом Захарова обратила внимание, что Байден не отважился на поездку в Киев, не предупредив Россию. «На фоне громогласных реляций относительно того, что они полностью контролируют ситуацию, что вот-вот сейчас все там где-то одержат победу, как они там говорили, что Киев выдержал и так далее, – просто напомню, Байден не отважился поехать в Киев, не предупредив Россию, не попросив российскую сторону о соблюдении условий его безопасности. Вопрос относительно того, кто ситуацию контролирует, а кто не очень», – заключила она.

Москва, Мария Соколова

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