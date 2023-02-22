Не хватает работы огневых средств поражения: Онуфриенко об оперативной ситуации на Бахмутском направлении

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут ожесточенно сражаться с ЧВК «Вагнер» за Бахмут, используя для этого промышленную территорию завода АЗОМ.

Наступление на Бахмут ведут штурмовики ЧВК «Вагнер». Эксперт уделил внимание проблеме «снарядного голода» у бойцов на данном направлении:

«Дорога на Часов Яр – в нескольких километрах севернее, и она находится под огнем. Не хватает огневых средств поражения, чтобы блокировать ее и массу проселочных дорог, которые там существуют и по которым доставляется для ВСУ в ежедневном режиме по 200 тонн одних только боеприпасов в Артемовск».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы «Оркестра» недополучают около 80% боеприпасов, необходимых для выполнения поставленных задач. При этом заявления Минобороны о том, что все подразделения в зоне СВО обеспечены снарядами в полном объеме, не соответствуют действительности.

Тем не менее, продвижение «вагнеровцев» на Бахмутском направлении продолжается. Как отмечает Онуфриенко, севернее города они ведут тяжелые бои в центре Берховки.

В самом Бахмуте бои происходят близ Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). На территории предприятия расположена разветвленная сеть шахт с прочными стенами. ВСУ имеют возможность превратить ее в мощную крепость, уменьшенную копию «Азовстали». Операция по взятию такого укрепрайона потребует большого количества боеприпасов, который сейчас явно нет:

«Севернее идут бои в центре Берховки и на окраинах Ягодного. Вышли к заводу по обработке цветных металлов – это такая «мини-«Азовсталь» с севера и с востока. Чтобы эффективно уничтожать противника, нужно применение бомбардировочно-фронтовой авиации. Пока ее там нет. А вылетами штурмовиков такие сооружения не уничтожаются. Поэтому бои там будут тяжелыми».

Бахмутское направление остается самым горячим участком фронта – именно здесь уже продолжительное время наблюдаются самые ожесточенные бои. По оценкам специалистов, наступающим отрядам ЧВК «Вагнер» здесь противостоит группировка ВСУ численностью порядка 50 тысяч человек.

Москва, Светлана Антонова

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