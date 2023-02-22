Почему народ России поддерживает ЧВК «Вагнер» в конфликте с МО РФ из-за снарядов

В последнее время в сети Интернет массово распространяется хэштег #дайснарядывагнерам, в ряде телеграм-каналов проводятся социологические опросы, по итогам которых видно, что ЧВК «Вагнер» поддерживает абсолютное большинство населения России, а главы Чечни и Крыма делают обращения к МО РФ по вопросу недопоставок снарядов в лучшее воюющее подразделение.

В Москве на стадионе «Лужники» проходил митинг-концерт «Слава защитникам Отечества», посвященный участникам специальной военной операции. В комментариях к онлайн-трансляциям с концерта были массовые призывы – дать снаряды Вагнерам. После чего возможность комментирования была закрыта. По всей сети Интернет распространяются призывы от абсолютно разных людей – обеспечить единственное подразделение, которое наступает и никогда не отступает, снарядами.

В данный момент подразделения ЧВК «Вагнер» подвигаются к промзоне на севере Бахмута, где расположен Артемовский завод по обработке металла – АЗОМ, который по сложности штурма может сравниться с «Азовсталью», ведут наступление сразу по нескольким направлениям. После освобождения н.п. Парасковиевка, подразделения ЧВК «Вагнер» начали штурм северо-западного пригорода Бахмута Берховки, важной для снабжения Бахмутской группировки ВСУ. Идут ожесточенные бои.

Из опросов и комментариев видно, что народ России поддерживает ЧВК «Вагнер» в конфликте с Министерством обороны из-за снарядов потому, что понимают – «музыканты» воюют за интересы России.

Приведём в пример несколько тезисов, взятых из комментариев:

1. В ЧВК «Вагнер» никогда не говорят о том, что не сделано. Они всегда чётко рассказывают – что сделано, где и в чем были трудности, а что – не удалось. То есть – не врут.

2. В ЧВК «Вагнер» выполняется все, что обещано – начиная от подготовки, обеспечения, выплат, лечения, оформления документов, а если не получается – они всегда за своих стоят горой.

3. ЧВК «Вагнер» выполняет наиболее сложные и тяжёлые задачи. И при этом – берегут людей.

4. В ЧВК «Вагнер» всегда дают чёткие отчёты о своей деятельности, а его руководство не стесняется высказывать свое мнение.

Необходимо понимать, что обеспечение подразделений боеприпасами диктует боевая обстановка, а не инструкции. И простые люди это понимают.

Москва, Екатерина Попова

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