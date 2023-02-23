«Бумаги уже подписаны»: Пригожин поблагодарил за содействие в поставках снарядов ЧВК «Вагнер»

Отгрузка боеприпасов для ЧВК «Вагнер» началась в 6 утра 23 февраля, сообщил российский предприниматель Евгений Пригожин. Все соответствующие бумаги на отгрузку вооружения уже подписаны. «Поезд тронулся», заявил предприниматель. В своем сообщении он поблагодарил всех за помощь.

«Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто помог нам это сделать. Вы спасли сотни, а может тысячи жизней парней, которые защищают свою родину, дали им возможность жить дальше. Их матери и дети не получат гробы с их телами», – передает слова Евгения Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Также Евгений Пригожин выразил благодарность каждому, кто принял в этом участие и использовал различные способы. Бизнесмен отметил обычных граждан, сделавших все, что было в их силах. Также он поблагодарил тех, кто находится в «высоких кабинетах» и сумел оказать давление.

«Ну и, безусловно, тем, кто оказал последнюю каплю для того, чтобы нам начали давать боеприпасы. Спасибо. От парней спасибо», – заключил Пригожин.

Предприниматель ранее сообщал, что ЧВК «Вагнер» остро нуждается в боеприпасах. Пригожин заявлял, что готов «обойти все известные кабинеты Москвы», чтобы снабдить бойцов всем необходимым.

Москва, Cветлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»